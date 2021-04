Incendio in via Lodovico Pagoni, altezza civico 147. Le fiamme, intorno alle 4 di sabato 17 aprile, hanno distrutto due auto e lambito altre cinque vetture. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha annerito anche la facciata del palazzo.

Sul posto i Vigili del fuoco – con la squadra del Tuscolano 2 – i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e della compagnia Roma Casilina. Non ci sono stati feriti.

c.b.