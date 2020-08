In via Galla Placidia, zona Tiburtino Portonaccio, alle ore 14 è scoppiato un incendio.

Presenti pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Al momento non risultano feriti ma sono ancora in atto le operazioni di spegnimento, al termine delle quali saremo in grado di avere maggiori informazioni sulle cause dell’incendio.