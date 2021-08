Incendio in via Boccea 1452, evitati guai alle abitazioni - Terzo Binario News

Dalle ore 16 circa intervento in corso dei Vigili del Fuoco a Roma, in via di Boccea all’altezza del civico 1452 per incendio sterpi.

La Sala Operativa ha inviato sul posto la 4/A2 , il DOS 1, alcuni moduli ed una botte della protezione civile.

Il tempestivo dei intervento dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero in prossimità delle abitazioni.

Lieve disagio al traffico veicolare dovuto al fumo sprigionato dalla combustione