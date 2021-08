Allarme ratti a Campo dell’Oro a Civitavecchia - Terzo Binario News

Allarme ratti a Campo dell’Oro. Per la precisione, in via Emilia Romagna, nel quartiere periferico della città, dove ci sono abitazioni e a pochi metri dai giochi per i bimbi. Un problema serio e tutt’altro che isolato, visto che i cittadini hanno immortalato i topi che zompettano nel giardino indisturbati. Persino i gatti, pur presenti con una colonia ben nutrita, ormai neanche si avvicinano.

Da qualche tempo la situazione è diventata pericolosa, al punto che sul portone di uno dei condomini è apparso un cartello con sù scritto: «Per la presenza di topi in giardino, si chiede gentilmente di chiudere il portone, grazie» il messaggio – da cui traspare una rassegnazione evidente – di chi vive lì. Neanche a dire che si tratti di uno spazio lasciato a sé stesso, visto che l’area viene vissuta quotidianamente dagli abitanti del quartiere, compresi i più piccoli.

«L’incuria riscontrata qui non si avverte altrove – dicono alcuni condomini di via Emilia Romagna – e la stessa riguarda lo stato delle strade, non solo il degrado dei giardini. Ci chiediamo il Pincio cosa faccia per eliminare il problema. È normale che abbandono chiama abbandono e con esso arrivano gli animali pericolosi come i ratti. Per non parlare di buche e tombini malmessi di cui nessuno si occupa. L’impressione è che conti solo il centro città, come se noi qui non pagassimo le tasse». In questo senso, va anche aggiunto che la vicinanza con il fosso non aiuta certo a migliorare lo stato della situazione, in fatto di animali.

«Veramente uno schifo ciò a qui siamo costretti ad assistere – commenta Simona, furiosa – per la mancanza di rispetto verso chi vive quotidianamente il quartiere. Nessuno si è mai preoccupato di effettuare una derattizzazione, che adesso è diventata improcrastinabile e, come conseguenza, ci ritroviamo a dover serrare le imposte in piena estate per paura di visite indesiderate».