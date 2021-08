Incendio a Santa Marinella fermato dai pompieri prima che arrivi alle bombole - Terzo Binario News

Intervento anche a Santa Lucia a Civitavecchia, due ettari di sterpaglie in fiamme

La stagione degli incendi di sterpaglie non smette di tartassare il litorale.

Questa mattina alle ore 11.30 in Santa Marinella, via dei Fiori sono bruciati circa due ettari di sterpi e macchia mediterranea.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti tempestivamente sul posto ed hanno iniziato l’opera di spegnimento con la 17A e l’ausilio del Ford Ranger per raggiungere i luoghi impervi.

Grazie alla rapidità di estinzione delle fiamme, il fuoco non ha fatto in tempo a raggiungere le abitazioni adiacenti ed un deposito di bombole di gpl sito nelle immediate vicinanze.

Altre sterpaglie in fiamme alle ore 18:45 circa, in zona S.Lucia più precisamente in via De Paolis (comune di Civitavecchia). I VVF hanno impedito alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni presenti in zona e ad una cabina di trasformazione ENEL sita nelle immediate vicinanze. Circa due ettari di sterpaglie arse.