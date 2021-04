Incendio in via Baldo degli Ubaldi: auto in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Baldo degli Ubaldi. Una vettura alimentata a gpl, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. È quanto accaduto martedì 27 aprile.

Sul posto i Vigili del fuoco di Prati (squadra 9/A) che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento. Presenti anche gli agenti della Polizia locale con il gruppo XIII Aurelio, per le verifiche del caso e la messa in sicurezza della strada.

Non ci sono stati feriti. Disagi momentanei per il traffico, con code tra piazza Irnerio e via Anastasio II.

🔴 #Roma – Via Baldo degli Ubaldi



🔥 veicolo in fiamme



❗ 🚗🚗 Code tra Piazza Irnerio e cavalcavia Via Anastasio II > Centro#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 27, 2021

Frame video Maurizio A.