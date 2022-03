Incendio in una villa di Anguillara, fiamme spente dai pompieri - Terzo Binario News

Oggi alle ore 14 circa i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti ad Anguillara Sabazia per un incendio in villa, più precisamente in via Angelo Maria Durini.

Arrivati sul posto i Vvf si sono trovati di fronte un incendio generalizzato e si è reso necessario l’aiuto di un’altra squadra da Campagnano, la 31A e l’ausilio di autobotti.

I Vigili del fuoco di Bracciano sono dovuti ricorrere all’utilizzo del liquido schiumogeno per contenere il propagarsi delle fiamme.

Nonostante il fronte di fuoco vasto i Vvf hanno evitato che le fiamme si sviluppassero anche negli edifici adiacenti. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale di Anguillara ed il personale sanitario del 118.