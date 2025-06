Incendio in un palazzo di Cinecittà, 20 persone evacuate • Terzo Binario News

Una persona ustionata, sei intossicati ma nessuno in codice rosso

Alle 15:15 circa la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato a Via F. Guelfi n20 a Roma, due Aps (12A e 10 A),due autoscale (AS 12 e AS 1), carro teli, carro autoprotettori oltre la presenza del capo turno provinciale per incendio appartamento, scoppiato in un’abitazione ubicata al piano terzo di una palazzina di otto.

Necessario evacuare l’intera palazzina a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme che ha raggiunto gli appartamenti ai piani soprastanti l’incendio.

I soccorritori VF hanno estratto diverse persone dalle loro abitazioni invase da fumo, alcune di loro lievemente intossicate, nessuna in pericolo di vita.

Secondo i Carabinieri probabilmente il fuoco è partito per cause accidentali e ha danneggiato l’intera sala da pranzo dell’abitazione.

Una persona che occupava l’appartamento, a causa delle fiamme, ha riportato ustioni agli arti ed e’ stata portata, in codice rosso, non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso Umberto I.

Altri 6 condomini che hanno inalato il fumo sono stati accompagnati nel medesimo ospedale, tre in codice giallo e tre in codice rosso, non in pericolo di vita.



Intervenuti Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, quelli della Compagnia Roma Casilina e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma.

Le persone temporaneamente evacuate sono state oltre 20, tra queste diversi bambini ed una persona su sedia a rotelle.