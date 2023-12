Incendio in un appartamento di Allumiere, salvate due donne • Terzo Binario News

All’una di questa notte i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati ad Allumiere in via Civitavecchia 10, per l’incendio di un appartamento.

A bruciare è stata la camera da letto di una villetta a due piani.

La stanza era completamente avvolta dalle fiamme e il rapido intervento dei Vvf ha fatto sì che l’incendio non si propagasse all’intero stabile.

Due donne che erano all’interno sono riuscite a guadagnare l’uscita in modo autonomo e portate al San Paolo di Civitavecchia a scopo precauzionale.

Gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con l’equipaggio della 17A, l’autoscala AS17 e autobotte AB17.

Finita l’opera di estinzione delle fiamme, i Vvf hanno effettuato lo smassamento così da scongiurare la presenza di ulteriori focolai e relativa messa in sicurezza dell’area.

Sul posto il personale sanitario del 118 ed i Carabinieri.