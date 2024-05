Incendio in un appartamento a Spinaceto • Terzo Binario News

Incendio in un appartamento a Spinaceto, in via Salvatore Lorizzo. Per cause al momento imprecisate, intorno alle 21 di ieri, le fiamme sono divampate da un letto: il tutto è accaduto in un locale situato al terzo piano di uno stabile di edilizia popolare. Non risultano esserci stati feriti o intossicati. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia.

L’abitazione (il nucleo familiare al suo interno ha trovato una sistemazione da amici e parenti), secondo quanto appreso, è stata dichiarata al momento inagibile, non per motivi strutturali bensì per la presenza di fuliggine, fumo e intonaco danneggiato.

I pompieri hanno interrotto momentaneamente l’erogazione di gas ed energia elettrica dall’alloggio interessato dal rogo. Anche l’ascensore è stato messo temporaneamente fuori servizio, per consentire le operazioni del caso.

