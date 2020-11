Incendio in piazza Irnerio: bus Atac in fiamme - Terzo Binario News

Incendio in piazza Irnerio. Un bus Atac (linea N/46) è stato avvolto dalle fiamme. L’episodio è avvenuto intorno alle 3,30 di sabato 21 novembre. Secondo quanto appreso, sono rimaste danneggiate sia delle auto parcheggiate nelle vicinanze sia delle vetrine di attività commerciali. Non ci sono stati feriti né intossicati.

Presenti la Polizia e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento: le cause del rogo, al momento, sono imprecisate. Atac, in un comunicato, ha detto: “Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio che si è sprigionato stanotte su un bus della linea N46 mentre percorreva via Aurelia, all’altezza di piazza Irnerio. Il conducente ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, quindi ha avvisato vigili del fuoco che sono intervenuti”.

c.b.