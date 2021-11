Incendio in cucina a Civitavecchia, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Fiamme in un appartamento al secondo piano di via Leopoli 44

Pomeriggio movimentato per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle ore 15 circa sono stati allertati per incendio appartamento in via Leopoli. Precisamente posto al secondo piano all’altezza del civico 44.

I residenti allarmati per il tanto fumo proveniente dalla cucina, hanno chiesto soccorso.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono arrivati sul posto con la 17A, l’autobotte e l’autoscala, per riuscire a fronteggiare anche lo scenario più difficile.

Entrati nell’appartamento hanno tempestivamente messo in sicurezza e areato la zona interessata.

Tanta paura per i residenti ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche il personale sanitario del 118 ed i Carabinieri di Civitavecchia.