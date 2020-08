Incendio in casa a Ladispoli, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Le fiamme nell’abitazione di un’anziana coppia: loro e il vicino al San Paolo per precauzione

Stamani intorno alle 5, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, sono intervenuti a Ladispoli, via Torre Perla, 17 per incendio in abitazione.

I VVF hanno estinto le fiamme localizzate nel locale cucina di un appuntamento, posto al piano terra di un edificio di tre piani; impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione e del palazzo e messo in sicurezza l’area.

I due anziani inquilini, di nazionalità italiana, unitamente ad un vicino di casa, intervenuto inizialmente per aiutare l’anziana coppia (comunque apparentemente tutti in buone condizioni), sono stati trasportati a scopo precauzionale, presso l’ospedale di Civitavecchia per gli accertamenti sanitari del caso, poiché avevano inalato del fumo.

Sul posto personale sanitario 118 e Carabinieri.