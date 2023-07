Incendio di un supermercato a Passoscuro, intervengono i pompieri di Cerveteri • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma alle 6 ha inviato a Passoscuro in via Florina 115 tre Squadre Vvf con una Autobotte e l’autoscala per un incendio di un supermercato Todis. I Vvf sono giunti sul posto con l’equipaggio della 26A e l’autobotte entrambe di Cerveteri.

La rapidità di spegnimento ha circoscritto le fiamme al magazzino esterno. Durante la fase di spegnimento si è evacuato lo stabile interessato, mettendo in zona sicura i residenti. Non si sono registrati feriti

Evacuazione precauzionale per i residenti di due palazzine di quattro piani soprastanti l’attività commerciale.

L’incendio attualmente è sotto controllo ma proseguono le verifiche ed i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli appartamenti.

Presenti il 118 e i Carabinieri di Passoscuro.