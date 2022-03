Incendio di sterpaglie spento dalla Protezione Civile comunale di Cerveteri - Terzo Binario News

Tempestivo intervento questa mattina da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Già fortemente impegnato nelle attività solidali che stanno interessando l’intero territorio etrusco, il Gruppo coordinato dal Funzionario Renato Bisegni è intervenuto con immediatezza in Via dell’Acqua Matta per spegnere le fiamme divampate da delle sterpaglie.

Intervenuto con mezzi e personale, il Gruppo ha immediatamente spento le fiamme.