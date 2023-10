Nuovo intervento per domare un incendio da parte della Protezione Civile di Cerveteri e dei Vigili del Fuoco, anch’essi di Cerveteri.

Pochi minuti fa sono infatti intervenuti in Via dei Monteroni, per spegnere le fiamme divampate da sterpaglie e balle di fieno.

Sul posto, presenti con mezzi e uomini, sono intervenuti con una autobotte da 10mila litri.