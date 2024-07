Incendio all'ex Borghetto degli Artigiani, centro estivo evacuato • Terzo Binario News

“È in corso un incendio che ha coinvolto tre distinti terreni del Prenestino Labicano, tra via di Acqua Bullicante e via Teano; sul posto sono presenti Vigili del fuoco, Polizia locale di Roma Capitale e Protezione civile. Si tratta di un incendio di dubbia origine che sembra essere partito da una zona in prossimità dell’ex Borghetto degli artigiani, area confiscata alla criminalità organizzata dove erano previsti alcuni interventi che sarebbero dovuti partire tra qualche giorno”. Così il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che aggiunge: “Abbiamo chiesto al Gruppo Prenestino della Polizia locale di accertare le responsabilità e di trasmettere la scheda tecnica d’intervento dei Vigili del fuoco”.

La Polizia locale fa sapere che poco dopo mezzogiorno, in via di Villa Santo Stefano, all’incrocio con via Teano si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni. Sul posto intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino, che hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza la zona.

Gli agenti sono tuttora impegnati nei servizi di viabilità e nelle chiusure stradali di via Formia, da via dell’Acqua Bullicante, Via di Villa Santo Stefano, da via Teano e Via Norma, dall’intersezione con Via Sezze, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

A scopo precauzionale sono stati fatti uscire i bambini del centro estivo Raimondo Vianello , sito in via Norma, per il fumo intenso e la vicinanza delle fiamme. Gli agenti della Polizia Locale si sono attivati per fornire assistenza ad alcuni bambini che, insieme ad una insegnante, sono stati ospitati nella sede della Polizia Locale in via di Torre Annunziata, in attesa dell’arrivo dei genitori.