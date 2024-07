Brucia un capanno a Civitavecchia, muore un cane all'interno • Terzo Binario News

I pompieri hanno effettuato l’intervento rapidamente ma per l’animale non c’è stato nulla da fare

Alle ore 14.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio in via Antonio Baldini in Civitavecchia.

A bruciare una baracca che, per cause in corso di accertamento, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Nonostante la rapidità nello spegnimento, all’interno della baracca c’era un cane pastore maremmano, purtroppo è rimasto vittima del rogo.

Accertatosi che non ci fosse nessun altro, i Vvf hanno messo in sicurezza l’area, facendo sì che le fiamme non si propagassero per la sterpaglia circostante.

Giunti sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia.