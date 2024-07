Guida un furgone rubato, non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga a piedi • Terzo Binario News

Un 29enne bielorusso denunciato dai carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, il veicolo restituito al legittimo proprietario

Alla guida di un furgone rubato non si è fermato all’alt dei carabinieri. Da qui è iniziato un breve inseguimento. Il ragazzo al volante del mezzo, un 29enne bielorusso, è poi sceso dall’abitacolo e ha tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai carabinieri. Così per lui è scattata la denuncia a piede libero, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella zona di Centocelle. I militari dell’Arma del nucleo radiomobile stavano effettuando i consueti controlli della circolazione stradale all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via degli Olivi. Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha premuto il piede sull’acceleratore. Non vedendo vie d’uscita, ha tentato di far perdere le sue tracce dopo aver abbandonato il veicolo. Ma il suo piano non è andato a buon fine.

Il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.