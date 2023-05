Incendio all'Appio Latino: fiamme nella cabina ascensore in legno, fumo invade la tromba delle scale • Terzo Binario News

Evacuazione momentanea dello stabile

Incendio all’Appio Latino. Per cause in corso di accertamento – intorno all’1,15 di martedì 30 maggio – un rogo ha interessato la cabina ascensore in legno di un palazzo di sei piani. L’episodio è avvenuto in via Imera. Una donna di 45 anni è stata soccorsa in codice giallo all’ospedale Santo Spirito, un uomo di 51 anni assistito sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale, per una bambina di 4 anni assistita sul posto è stato rifiutato il trasporto in ospedale. Inoltre, una donna di 84 anni assistita sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale. Stessa cosa per una donna di 56 anni.

Il fumo sprigionato dalle fiamme ha invaso la tromba delle scale. Nel corso dell’intervento effettuato da parte dei Vigili del Fuoco – presenti con due scale, un’autobotte, il carro teli – è stata necessaria l’evacuazione momentanea dello stabile. Presenti pure gli agenti del commissariato San Giovanni e della Polizia locale.

