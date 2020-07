Incendio all'Appio Latino: fiamme nel ristorante - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio all’Appio Latino. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato un ristorante in via Enea. Il rogo è divampato in cucina: distrutto il locale: l’episodio è avvenuto intorno alle 12,30 di domenica 12 luglio.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia. Non ci sono stati feriti o intossicati: per consentire le operazioni di spegnimento, l’edificio è stato momentaneamente evacuato.

L’esercizio commerciale è stato chiuso.