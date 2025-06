Incendio alla pizzeria di Allumiere, parte la raccolta fondi di Comune e Pro Loco • Terzo Binario News

Il Comune, la Pro Loco di Allumiere, le Associazioni, i commercianti e i cittadini, a seguito di quanto accaduto nella serata di martedì 17 Giugno 2025 che ha provocato conseguenze alla salute di nostri concittadini e conseguenti gravi perdite economiche all’attività commerciale, esprimono la massima solidarietà e vicinanza alle famiglie coinvolte.

In relazione all’accaduto e in considerazione della situazione creatasi si intende svolgere una attività liberale di raccolta fondi che possa sostenere le famiglie coinvolte in questa fase di vita. La donazione potrà essere effettuata tramite bonifico sull’iban IT03X0306939461100000001829 intestato a Associazione Pro Loco Allumiere con causale “AIUTIAMOCI PER RICOMINCIARE“ o lasciando la propria donazione nei “salvadanai” che saranno posizionati nei luoghi delle attività commerciali del nostro paese. Tutto il ricavato verrà consegnato alle famiglie coinvolte.

In questi momenti, la solidarietà e la comunità giocano un ruolo fondamentale nel dare conforto e speranza per ricominciare fin da subito.