Incendio alla Magliana: alta colonna di fumo, soccorsa un'anziana • Terzo Binario News

Incendio alla Magliana. Le fiamme, oggi 20 giugno, sono divampate in via Asciano, intorno alle 13. Il rogo, secondo quanto appreso, sarebbe partito in un’area adiacente a una baraccopoli abusiva. A bruciare sterpaglie, plastica e rifiuti. I soccorritori hanno dato il via anche al supporto areo.

Presenti Vigili del fuoco, Protezione civile, polizia e Polizia locale di Roma Capitale (Gruppo XI Marconi e IX Eur). I caschi bianchi hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul Viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni.

Evacuati alcuni residenti durante le operazioni di spegnimento. Un’anziana è stata tratta in salvo: a causa del malfunzionamento del cancelletto non riusciva a uscire. Non risultano al momento esserci dei ferit.