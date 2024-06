Ventunenne muore annegato in mare • Terzo Binario News

La tragedia a Nettuno, una bagnina lo ha notato in difficoltà ma non c’è stato nulla da fare

Un giovane di 21 anni, di origini indiane, è morto annegato a Nettuno. La bagnina, che ha visto il ragazzo in difficoltà, si è tuffata per salvarlo. Una volta raggiunto, ha provato a rianimarlo. Ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto oggi intorno alle 14, in prossimità di viale Giacomo Matteotti. Presente anche il personale del commissariato di Anzio-Nettuno e del 118.

La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata. Disposta l’autopsia.