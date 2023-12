Incendio alla discarica di Malagrotta, pompieri sul posto • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco sul posto con due autobotti, autoscala, Carro Schiuma e Carro Autoprotettori

La sala operativa del Comando di Roma alle ore 15,30 circa ha inviato in via di Malagrotta n. 257 quattro squadre VVF con al seguito due Autobotti, una Autoscala, il Carro Schiuma, il Carro Autoprotettori il Funzionario di guardia ed il capo turno provinciale, per un vasto incendio all’interno dell’impianto dei rifiuti di Malagrotta.

L’impianto interessato è il TMB1.

È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale VVF Lazio l’invio di personale GOS con i mezzi di movimento terra.