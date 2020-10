Incendio al Carabetta: ipotesi cause accidentali nel rogo di via Aurelia - Terzo Binario News

Cause accidentali. Questa l’ipotesi al momento seguita dagli inquirenti in relazione all’incendio divampato nel capannone di Carabetta, in via Aurelia. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di giovedì 15 ottobre: sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri (stazioni Campo di Mare e Ladispoli).

Il custode, un romeno di 47 anni, è stato tratto in salvo dai pompieri. L’uomo è stato affidato alle cure del personale medico e subito accompagnato all’ospedale di Civitavecchia, per intossicazione da fumo. Secondo quanto riferito non versa in pericolo di vita.