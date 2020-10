Incendio a Cerveteri: fiamme nel capannone sull'Aurelia - Terzo Binario News

Incendio a Cerveteri. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – hanno avvolto un capannone (Carabetta) di articoli per la casa. L’episodio è avvenuto giovedì 15 ottobre sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 42.

Sul posto i Vigili del fuoco, con il supporto di due autobotti e un’autoscala. L’interno del capannone stesso è stato completamente distrutto dal rogo: questo è quanto riferito dai pompieri.

Nella parte interna è presente anche un’altra attività di vendita pesce, che è stata parzialmente coinvolta.