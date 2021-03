Prima la lite con la madre, poi dà fuoco alla cabina dell’ascensore di un palazzo. È quanto accaduto venerdì 26 marzo intorno alle 21 in via Bellegra.

Un uomo di 55 anni, alla fine, è denunciato in stato di libertà e accompagnato in ospedale, per accertamenti.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia, non risultano esserci feriti o intossicati.

c.b.