Incendio a Settebagni: chiuso tratto autostradale • Terzo Binario News

Incendio a Settebagni. Nella serata odierna, venerdì 30 agosto, è divampato un rogo – che ha interessato la vegetazione – provocato da un’auto in fiamme (il veicolo è stato poi spento) all’altezza del chilometro 21.

Come informato da Autostrade per l’Italia, sulla Diramazione di Roma nord, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Settebagni e il Bivio con il Grande Raccordo Anulare, in entrambe le direzioni.

Per il traffico diretto a Roma, dopo l’uscita obbligatoria di Settebagni, si consiglia di percorrere la SS 4 Salaria in direzione Roma. Percorso inverso per chi è diretto verso la A1 Milano-Napoli. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.