Rapinano negozio di casalinghi, poi con l’auto provano a investire commessa • Terzo Binario News

Arrestate una 20enne e una 30enne: quest’ultima si è messa al volante senza patente, perché mai conseguita

Hanno fatto razzìa di prodotti della casa in un negozio di casalinghi, nel quartiere San Paolo. Poi, a bordo dell’auto, hanno cercato di investire la commessa che le aveva inseguite, per bloccarle. Due romane, di 20 e 30 anni, disoccupate e con precedenti, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Roma Garbatella. Entrambe sono accusate di rapina aggravata in concorso.

L’episodio è avvenuto ieri, 30 agosto, su viale Leonardo da Vinci. La segnalazione è giunta da cittadini cinesi, titolari dell’attività commerciale. Le due donne sono state subito bloccate dai militari dell’Arma. La refurtiva, che si trovava nel veicolo, è stata restituita al legittimo proprietario. La dipendente coraggiosa è stata visitata sul posto dai sanitari del 118, ma non ha riportato nessuna conseguenza.

Sia la 20enne che la 30enne sono state condotte in caserma. Dagli accertamenti è emerso che la più grande si era messa alla guida dell’auto senza patente, in quanto mai conseguita. Per questo motivo per lei è scattata anche la sanzione per la violazione al codice della strada. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari per entrambe.