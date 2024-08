Donna fuma a letto, fiamme in appartamento all'ex Laurentino 38 • Terzo Binario News

Il rogo in via Kafka, sul posto carabinieri e Vigili del fuoco: edificio evacuato a scopo precauzionale, nessun ferito; la 70enne soccorsa dal figlio che si trovava in casa con lei

Una 70enne stava fumando una sigaretta a letto. A un certo punto, è divampato un incendio che ha interessato l’appartamento posto al settimo piano di un edificio disposto su otto livelli. L’episodio è avvenuto oggi, 30 agosto, in via Kafka (civico 12), zona Fonte Ostiense, ex Laurentino 38.

Sul posto i carabinieri delle Stazioni Roma Cecchignola e Roma Torrino Nord. Presenti anche i Vigili del fuoco con le squadre 11A e AS11 dell’Eur, la 7A, il Carro Teli, l’AB 12 ed il T/A per la riserva di autoprotettori. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, la donna è stata soccorsa dal figlio che si trovava in casa con lei. Non risultano esserci feriti.

Per consentire le operazioni del caso, il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale. Da verificare l’agibilità dei locali interessati dal rogo.

c.b.