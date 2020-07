Incendio a Fonte Laurentina: auto in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Fonte Laurentina. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda poi si sono propagate verso altre tre vetture: una Renault Twingo, una Mercedes Classe B e una Volkswagen Touran. Il tutto è accaduto alle 17 di lunedì 13 luglio in via Luigi De Marchi. Non ci sono stati feriti.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri. Dalle informazioni raccolte, la cause del rogo sono di natura accidentale: non sono state riscontrate tracce riconducibili a dolo.

Foto Facebook