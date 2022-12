"InCanto di Natale" domenica a Ponton dell'Elce ad Anguillara • Terzo Binario News

Arriverà domenica 18 dicembre il Natale a Ponton dell’Elce. Nel quartiere periferico di Anguillara, nella domenica precedente la festa, arriverà Babbo Natale, sulla slitta, per la gioia dei bambini del quartiere.

Si ripete quindi l’appuntamento, già avvenuto lo scorso anno, che vede la collaborazione della Pro Loco di Anguillara e di alcune associazioni cittadine, per coinvolgere il quartiere di Ponton dell’Elce nelle attività che tradizionalmente vengono svolte in occasione delle festività.

L’evento, programmato all’interno della rassegna “InCanto di Natale”, che prevede una serie di eventi per tutto il mese di dicembre in tutto il territorio cittadino, si terrà dalle ore 15 alle 17, nei pressi del centro commerciale a via dei Faggi 1.

Ad allietare bimbi e grandi, interverrà il gruppo corale diretto dalla soprano Anna Catarci, che intonerà canti natalizi, con la collaborazione dell’associazione Il Battello, che si occuperà dell’animazione dell’ufficio postale di Babbo Natale.

