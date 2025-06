Inaugurato l'Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta oggi a Civitavecchia l’inaugurazione ufficiale del rinnovato Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, un nuovo spazio multifunzionale e inclusivo per attività sportive e ricreative, nell’ambito del progetto “Oratorio in Movimento”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Percorsi di Crescita grazie alla donazione della Fondazione Prosolidar – Ente Filantropico ETS, ha celebrato l’apertura di uno spazio completamente riqualificato e pensato per accogliere bambini, giovani e famiglie in un ambiente sicuro e stimolante.

Il nuovo centro, situato presso la sede di Via San Giovanni Bosco, 11, ospiterà attività di calcio, basket, pallavolo, oltre a una vasta area giochi per bambini, con l’obiettivo di offrire alla comunità un punto di riferimento aggregativo ed educativo nel cuore di Civitavecchia.

All’inaugurazione sono intervenuti Mariangela Garofalo, Presidente di Percorsi di Crescita, Claudia Pescatori, Project Manager di Percorsi di Crescita, la vicesindaco di Civitavecchia Stefania Tinti, Lando Maria Sileoni, Segretario Generale FABI, Suor Ausilia, Direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e Suor Claudia, Responsabile dell’Oratorio.

Claudia Pescatori, Project Manager dell’Associazione Percorsi di Crescita, ha dichiarato:

“Con ‘Oratorio in Movimento’ restituiamo alla città uno spazio capace di accogliere e valorizzare ogni persona, a partire dai più piccoli. È un luogo in cui lo sport diventa strumento di crescita, relazione e inclusione. Senza il supporto della Fondazione Prosolidar questo sogno non si sarebbe realizzato.”

A lei ha fatto eco Mariangela Garofalo, Presidente dell’Associazione:

“Questo progetto è nato dall’ascolto della comunità e dalla volontà concreta di offrire opportunità educative e aggregative. Ringraziamo profondamente la Fondazione Prosolidar per aver creduto nella nostra visione e averla trasformata in realtà.”

Suor Ausilia, Direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ha sottolineato:

“È una grande gioia vedere rinascere questo oratorio con una veste nuova e moderna, ma con lo stesso spirito di accoglienza e famiglia che ci accompagna da sempre. Ringraziamo con il cuore Percorsi di Crescita per aver creduto in questo sogno, e la Fondazione Prosolidar per averlo reso possibile con il suo sostegno concreto e generoso.”

Suor Claudia, Responsabile dell’Oratorio, ha aggiunto:

“Questo spazio parla di futuro, di speranza e di comunità. I sorrisi dei bambini che già giocano qui sono la prova più bella del valore di questo progetto. Grazie a Percorsi di Crescita per la visione e l’impegno, e grazie alla Fondazione Prosolidar per averci dato i mezzi per renderla realtà.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a BP SPORT e a Roberto Capuani con la sua squadra, che hanno accompagnato con competenza e passione la realizzazione dell’impianto, garantendo qualità e sicurezza grazie all’utilizzo dei migliori materiali.

La Fondazione Prosolidar – Ente Filantropico ETS, sostenitrice del progetto, è un’organizzazione costituita nel settore del credito per la realizzazione di progetti solidali e socialmente rilevanti, promuovendo giustizia sociale, inclusione e sviluppo sostenibile.

Con l’apertura di questo nuovo spazio, il progetto “Oratorio in Movimento” rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Civitavecchia, offrendo un luogo di incontro, sport, crescita e inclusione per tutte le generazioni.