Inaugurato il presidio di Polizia di Stato al San Camillo, un presidio anti- aggressioni ai medici • Terzo Binario News

“Con il ministro Matteo Piantedosi abbiamo inaugurato al Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini il presidio h24 della Polizia di Stato. Un segnale importante di attenzione verso gli operatori sanitari, troppo spesso vittime di aggressioni e violenze. Ma non basta: come Istituzioni dobbiamo lavorare per diffondere una vera cultura del rispetto nei confronti di chi è in prima linea per prendersi cura del prossimo”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca