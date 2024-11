Inaugurato alla Coop di Cerveteri il bookcrossing dedicato a bimbi tra zero e sei anni • Terzo Binario News

“Si è svolta oggi presso la Coop di Cerveteri l’inaugurazione del bookcrossing dedicato a bambini tra 0 e sei anni.

All’Interno della Coop bambini e genitori troveranno un bellissimo espositore rosso contenente “libri randagi”, pronti per essere liberati dallo scaffale in cui sono stati riposti per viaggiare di casa in casa, di bambino in bambino, per essere letti da genitori, nonni, zii…

Perché leggere ai bambini sona da piccolissimi, è la cosa migliore che si possa fare per favorire il loro sviluppo armonico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Apprendisti lettori” (@Apprendistilettori2024), finanziato dal Cepell (https://cepell.it/) e realizzato dalla Cooperativa Filef in collaborazione con Unicoop Tirreno, Biblioteca Comunale Nilde Iotti, asl RM 4, TiberADV, Istituto Comprensivo Cena, Istituto Comprensivo don Milani e altri enti e associazioni locali.

Partecipa con il tuo bambino e con la tua bambina!

Venite a scegliere un libro e regalagli l’esperienza di ascoltare storie bellissime dalla tua voce!

Il bookcrossing si basa sul principio “Prendi un libro, lascia un libro”.