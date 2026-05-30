Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Campagnano di Roma • Terzo Binario News

È stata inaugurata questa mattina la nuova Casa della Comunità di Campagnano di Roma, in via Adriano I n. 23. La struttura rappresenta uno degli interventi previsti nell’ambito della Missione Salute del PNRR e si inserisce nel nuovo modello di sanità territoriale volto a rafforzare i servizi di prossimità e l’assistenza ai cittadini.

L’immobile, un edificio degli anni ’50 di circa 700 metri quadrati distribuiti su tre livelli, è stato completamente riqualificato e riorganizzato per ospitare la nuova Casa della Comunità. Al suo interno troveranno spazio servizi sanitari e socio-sanitari integrati, con ambienti dedicati all’accoglienza, agli ambulatori, all’assistenza territoriale e alle attività amministrative.

La struttura è stata progettata per garantire accessibilità, sicurezza, flessibilità degli spazi e piena integrazione tra i diversi servizi sanitari, diventando un punto di riferimento per il territorio del distretto F4 della ASL Roma 4.

«Le Case della Comunità rappresentano un cambio di paradigma nell’assistenza sanitaria perché portano la sanità più vicina ai cittadini, rafforzando la medicina territoriale e la presa in carico delle persone. Questa inaugurazione rappresenta un passo concreto verso una sanità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni della popolazione. La Casa della Comunità sarà un presidio fondamentale per il territorio e consentirà di rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari, assistenza territoriale e presa in carico dei cittadini», dichiara il direttore generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino.

«Porto il saluto del presidente Rocca. È mia intenzione ringraziare tutto il personale amministrativo, tecnico e soprattutto sanitario che ha permesso, in poco tempo, di realizzare un’opera fondamentale per il territorio. Come Regione Lazio stiamo investendo moltissimo nella sanità di prossimità e i risultati si vedono», ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«Questa è una struttura fondamentale, dove si inserisce il PUA, punto unico di accesso essenziale per l’integrazione socio-sanitaria. Grazie agli investimenti del PNRR stiamo aprendo decine di strutture socio sanitarie in questa ASL, che saranno fondamentali per la sanità del futuro», ha dichiarato l’assessore ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.

«Questa struttura mi emoziona profondamente. Ho vissuto da vicino la complessità della progettazione e dei lavori, un percorso nato durante il difficile periodo della pandemia. Vederla oggi completata, funzionante e arricchita dalle immagini e dalle grafiche che raccontano la nostra città è motivo di grande soddisfazione ed emozione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno e professionalità alla realizzazione di questo progetto, che rappresenta un importante investimento per la salute e il futuro della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Campagnano di Roma, Alessio Nisi.