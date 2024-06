In fuga a tutta velocità sulla Tiburtina anche contromano • Terzo Binario News

Nella mattinata del 4 giugno all’ Albuccione del comune di Guidonia Montecelio, poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Roma, congiuntamente a personale del Commissariato Distaccato di “Tivoli-Guidonia”, hanno tratto in arresto un uomo di anni 33, noto pluripregiudicato dell’area tiburtina con numerosi precedenti per reati concernenti gli stupefacenti, per i quali è stato anche di recente condannato in via definitiva.

Il 33enne alla guida di una Porsche Cayenne, alla vista della volante, che stava transitando in via Tiburtina all’altezza dell’intersezione con via Palmiro Togliatti, improvvisamente accelerava, destando sospetto negli agenti.

Ne nasceva un inseguimento, durante il quale il fuggitivo si dava ad una rocambolesca fuga per sfuggire agli agenti, guidando ad una folle velocità, a tratti contromano e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni che in quel momento transitavano in via Tiburtina.

Si evitava il peggio soltanto grazie alla prontezza dei poliziotti, che azionando i segnali di allarme acustici e visivi permettevano agli automobilisti in transito di evitare lo scontro, visto che l’auto percorreva contromano ad altissima velocità la via Tiburtina per almeno 1 chilometro.

L’uomo veniva finalmente bloccato dalle volanti in località Tivoli Terme, e sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a scatto e di circa 3 grammi di cocaina. L’uomo durante gli accertamenti, assumeva un atteggiamento fortemente oppositivo verso gli agenti, opponendosi al controllo e tentando di darsi alla fuga a piedi. Fatto salire sulla volante per essere condotto presso il Commissariato di Tivoli, dava in escandescenze e tentava ancora la fuga dall’auto di servizio durante il tragitto.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione in Villalba di Guidonia (un vero e proprio “fortino” con interni di pregio, grate, cancelli e portoni blindati) veniva rinvenuto materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e un ulteriore coltello.

L’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Tivoli. Il 6 giugno il GIP del Tribunale di Tivoli convalidava l’arresto legittimamente eseguito e confermava la misura cautelare applicata nei confronti dell’uomo, formulando la seguente motivazione. “non potendosi confidare sulla capacità di autolimitazione del prevenuto, la cui incapacità di autocontrollo è resa oltremodo evidente dalle modalità dei fatti per cui si procede…e la cui pervicacia nell’attività illecita in materia di stupefacenti è resa palese dalla natura recidivante della condotta e dalle modalità della stessa”.