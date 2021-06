In edicola l'album delle figurine di Montalto di Castro - Terzo Binario News

Quest’anno l’amministrazione comunale ha ripreso l’iniziativa volta alla realizzazione di un album delle figurine in cui vengono messi in risalto il territorio e le associazioni sportive locali.

L’album è in omaggio a tutti gli under 13 delle società sportive che hanno aderito all’iniziativa, ed è inoltre in vendita con le figurine presso le edicole di Sara Zei a Montalto Capoluogo e di Daniela Alunno e Moreno Melonari a Pescia Romana).

Il progetto è rivolto ai giovani di tutte le discipline sportive, che avranno l’occasione di condividere la propria passione insieme a tutta la comunità. Un’iniziativa volta a dare un segnale di vicinanza e speranza ad un settore che è stato duramente compromesso a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.