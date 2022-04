In canile per tutta la vita: aiutiamo chi vuole salvarli - Terzo Binario News

In canile per tutta la vita: aiutiamo chi vuole salvarli

Edere, 11 anni è una di loro. Poi c’è Charlie cucciolo che vive su un balcone che cerca chi lo ami

Questa è Edera, 11 anni tutti trascorsi in un canile. Per un cane cosa sono 11 anni trascorsi interamente da SEPOLTO VIVO???

Sono più di 4000 giorni , QUATTROMILA GIORNI , in un canile di quelli dove sei stipato in un box , con tanti altri prigionieri innocenti come te, ma non esci mai .

Dove ti lavano il pavimento con dentro te e i tuoi compagni e non interessa a nessuno se e’ inverno , avrai freddo tutto bagnato perché a un certo punto dovrai cedere e sdraiarti perché non ti reggi più in piedi . E ti inzupperai completamente .

Un canile dove se si ribaltano le ciotole dell’ acqua si beve il giorno dopo . Anche se la temperatura supera i 40 gradi.Un canile dove i giorni sono tutti uguali .

Dove mangiare significa scannarsi con gli altri per riuscire a non restare con lo stomaco vuoto. Un canile dove non si dorme perché si è in MIGLIAIA e gli abbai sono continui. Malessere fisico. Alienazione totale. Paura.4000 giorni In un posto che ha cartello con scritto CANILE ma dovrebbe recare la scritta INFERNO.

Eppure non molli e resisti.Poi un giorno la porta si apre e non capisci nemmeno cosa sta succedendo. Hai paura , tantissima. Tu non lo sai ma stai per scoprire che il mondo non è a quadretti come pensavi da dentro la gabbia . C’è un cielo , aria da respirare , sole , vento e pioggia e scopri che puoi camminare in una cosa che si chiama terra , che esiste l’erba, il fango , le pozzanghere.

QUESTI SIAMO NOI ⚘QUESTO È QUELLO CHE OFFRIAMO LORO

Scopri che esistono morbide coperte su cui finalmente riposare le tue ossa stanche e indolenzite. Che è un bel momento quando è l’ ora della pappa.

Addirittura scopri ci sono delle persone che parlano a bassa voce , si muovono piano, ti guardano in silenzio , a volte scoraggiati, a volte speranzosi, a volte stanchi , a volte tristi perché se anche ti hanno tirato fuori dall’ inferno vero … non si vogliono accontentare e per te , vogliono una casa vera .

Questo è il sogno che i volontari di Una Luce Fuori dal Lager Associazione hanno: trovare tre case per cani apparentemente deboli ma che in realtà sono guerrieri , leoni , che hanno combattuto con la morte tutti i giorni per 11 anni e che ora si meritano: amore e rispetto……sono cani davvero speciali.

Si trovano ad Uboldo , vicino Saronno , sono adottabili in Lombardia. PER INFO : telefono: 3381658329 oppure 3339521373 mail: canilisaronno@gmail.com.

Poi ci sta la storia di Charlie.

Charlie

CHARLIE CUCCIOLO 6 MESI TAGLIA MEDIALO TENGONO H24 IN BALCONE

Ci contatta la sua famiglia dicendo che lo hanno adottato da una cucciolata casalinga pensando che rimanesse di taglia piccola…essendo cresciuto troppo (per loro) non possono tenerlo in casa dicono… …e Charlie da qualche mese vive H24 su quel balcone.Piange in continuazione… Lo stanno alimentando malissimo…secondo loro non essendo di taglia piccola può mangiare quello che vuole… addirittura gli danno il caffè… Hanno tentato anche di rinchiuderlo in canile ma non lo hanno preso. Charlie è solo un cucciolo.Chiede solo di essere amato da una famiglia degna di lui. Non abbiamo foto migliori…le abbiamo chieste, ci hanno risposto che non sta fermo e dobbiamo usare queste e se in breve tempo non troveremo una nuova famiglia gli faranno fare una brutta fine. Per il bene di Charlie vi prego di aiutarci a salvarlo da questa “famiglia”. Adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137