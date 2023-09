Alla scoperta della Civitavecchia sotterranea stasera con la storica Roberta Galletta • Terzo Binario News

Ecco quello che scrive la storica di Cvitavecchia Roberta Galletta:

“È la mia visione più bella ma anche la più difficile da realizzare, come lo sono tutte le cose meravigliose, e anche le persone, da amare.

Questa sera, finalmente, vi racconterò della “Civitavecchia Sotterranea” attraverso preziosi video, uno in particolare, che credevo perduto per sempre.

Prezioso perché almeno per adesso è l’unica porta virtuale attraverso la quale potremo insieme vedere la meraviglia che si nasconde sotto tutta l’area di Corso Marconi che spero un giorno possa diventare patrimonio di tutta la nostra Città.

Vorrei raccontare e condividere con voi subito molte delle emozioni e soprattutto della energia che mi regala questa meravigliosa esperienza che è la narrazione della Bellezza della nostra Civitavecchia e dei suoi luoghi nascosti come la Civitavecchia Sotterranea, con un potenziale immenso in grado di cambiare la vita della nostra Comunità. Perché davvero la Bellezza può salvare davvero la nostra Città dal baratro in cui è piombata.

Ve la racconto stasera, offrendola come un sorpresa, come un dono, quello più grande e potente che rappresenta l’unica grande forza della nostra Comunità, la scoperta e la conoscena della Bellezza di Civitavecchia che deve essere patrimonio culturale della nostra Città”.

Partecipazione libera e gratuita con seggiolina al seguito, ore 21 piazzetta Santa Maria a Corso Marconi, “La Memoria Ritrovata. Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia”