In arrivo a Fiumicino steward e hostess per turisti stranieri: baluardo contro le corse irregolari • Terzo Binario News

“Bene ha fatto l’Assessore al Turismo Alessandro Onorato a promuovere, in collaborazione con Zètema e AdR, il servizio di accoglienza presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto di Fiumicino con hostess e steward appositamente preparati per accogliere i visitatori subito dopo l’uscita dall’area doganale e fornire loro indicazioni sui servizi di trasporto pubblici disponibili e dettagli sulle relative tariffe.

Un servizio in più, che prima non c’era, per presentare Roma ai turisti sotto una veste nuova, moderna ed efficiente”.

E’ quanto ha dichiarato il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco.

“Fino a pochi mesi fa – ha aggiunto il consigliere Trabucco – la situazione al Leonardo Da Vinci era critica.

Con ‘battitori’ che procacciavano clienti per tassisti abusivi e ncc irregolari, tassisti che rifiutavano corse poco remunerative e accettavano pagamenti solo in contanti.

Grazie alla task force messa in campo in questi mesi dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, in seguito alle segnalazioni dell’amministrazione capitolina registriamo i primi significativi risultati nel contrasto agli illeciti operati dai tassisti abusivi, dagli operatori che seppur muniti di regolare licenza non applicano le tariffe previste e dai noleggiatori con conducente che operano al di fuori delle regole. Il numero delle corse regolari dei taxi registrate da AdR in questa prima parte del 2022 è cresciuto del 58% rispetto al dato del 2019 pre-pandemia”.

“Il servizio di trasporto pubblico – ha concluso il capogruppo in Assemblea Capitolina della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco – è uno dei più importanti biglietti da visita della città nei confronti dei turisti, oltre che un’importante risorsa di mobilità per i residenti. Non è tollerabile che pochi furbi penalizzino e mettano in cattiva luce l’intera categoria. Il percorso avviato dall’Assessorato al Turismo non prevede sconti nei confronti delle illegalità a tutela dei cittadini e dei turisti”.