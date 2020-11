Impianto Ama di Maccarese, Cobas: "Problemi non ancora risolti" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il sequestro ed il commissariamento del Tmb di Rocca Cencia da parte della Procura, è la volta dell’impianto di compostaggio e trasferenza di Maccarese, che ultimamente è stato sottoposto ad accertamenti da parte dell’ARPA.

Accertamenti che hanno fatto emergere il mancato rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni sonore e di quelle in aria, fanno sapere con una nota i Cobas. L’ARPA, aggiunge il sindacato, per le sopracitate violazioni ha emesso un verbale di accertamento e contestazione nei confronti di Zaghis, amministratore unico di AMA Roma, e ha individuato nel Comune di Fiumicino il soggetto competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

La Regione Lazio ha invece disposto il riesame dell’atto autorizzativo, durante il quale verrà valutata la conformità della piattaforma dell’impianto di Maccarese. Per i Cobas è inaccettabile essere arrivati a questo punto perchè è da tempo che sul sito aziendale di Maccarese insorgono problemi relativi alle attività di conduzione e alle strutture architettoniche.

Criticità più volte evidenziate, attraverso segnalazioni dei Cobas fatte recapitare in azienda direttamente alla dirigenza preposta: ad oggi non vi è riscontro sulla messa in sicurezza delle attività lavorative a salvaguardia della salute di operatori e cittadini.

Cobas