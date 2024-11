Impianti a idrogeno verde, Civitavecchia dice sì • Terzo Binario News

Dopo l’approvazione del regolamento sui Piani Insediamenti Produttivi, che ha introdotto la possibilità di insediare distributori e impianti per la produzione di idrogeno verde, il Comune di Civitavecchia compie un passo decisivo verso la transizione energetica.

La giunta comunale ha approvato una delibera che consente l’apertura di nuovi impianti di distribuzione di idrogeno mono-prodotto ad uso pubblico, colmando un importante vuoto normativo. Sebbene l’idrogeno sia già riconosciuto come combustibile alternativo, finora non era possibile attivare distributori di idrogeno esclusivi per il trasporto pubblico, come invece avviene per il gas naturale e il biometano.

“L’adozione di questo provvedimento ci permette di inserire l’idrogeno tra i carburanti a basso impatto ambientale per cui sono consentite stazioni mono-prodotto pubbliche sul nostro territorio,” ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Enzo D’Antò. “È un passo fondamentale per allineare la nostra città con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), aprendo la strada a nuove opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo industriale innovativo.”

Questa iniziativa renderà Civitavecchia una delle prime città italiane pronte a sfruttare le opportunità offerte dalla misura M2C2 – Investimento 3.3 del PNRR, che prevede 230 milioni di euro destinati alla “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale”. L’obiettivo è sviluppare almeno 40 stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile in Italia entro il 2026.

Il Sindaco Marco Piendibene ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Il nostro impegno è quello di trasformare Civitavecchia in un modello di sostenibilità e innovazione, lasciandoci alle spalle l’immagine di città inquinata. Questa delibera rappresenta un segnale concreto della nostra volontà di rendere Civitavecchia una città leader nella transizione ecologica e una destinazione all’avanguardia per investimenti sostenibili. Siamo determinati a cogliere ogni opportunità che possa garantire ai nostri cittadini una qualità della vita migliore e un futuro più pulito.”

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia continua così a promuovere iniziative concrete a sostegno della mobilità sostenibile e della transizione energetica, ponendo le basi per un futuro che guarda all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.