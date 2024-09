Imbratta un treno a Ostiense, presa dalla Polfer • Terzo Binario News

Questo il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana appena trascorsa.

11.944 persone identificate, di cui 7.875 a Roma e provincia, 6 persone arrestate in ambito provinciale, 12 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale, di cui 8 in ambito provinciale, 640 pattuglie impiegate in stazione, 8 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 1 per violazione al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Particolare rilievo hanno assunto le operazioni “ALTO IMPATTO” del 3 e 5 settembre 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini.

Nella mattinata del 31 agosto il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei consueti servizi finalizzati al contrasto dell’attività delittuosa all’interno della stazione di Roma Termini, ha tratto in arresto 1 persona, resasi responsabile del “reato di furto aggravato” di uno zaino di un turista.

In particolare gli agenti, durante un servizio di controllo in ambito ferroviario, hanno riconosciuto un borseggiatore che si aggirava con fare sospetto, attenzionando tutti i viaggiatori in transito che avevano al seguito numerosi bagagli. L’uomo ha individuato alcuni turisti che avevano appoggiato il proprio zaino per acquistare un biglietto ferroviario presso le biglietterie automatiche. Dopo essersi avvicinato ai due viaggiatori, con uno scatto repentino, ha afferrato lo zaino di uno di questi allontanandosi velocemente, dandosi alla fuga verso Via Giolitti. Gli agenti che avevano assistito alla scena, lo hanno immediatamente raggiunto e arrestato.

Nella serata del 1° settembre, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale unitamente a personale del Reparto Operativo di Roma Termini, ha tratto in arresto 1 persona, resasi responsabile del furto aggravato” di un bagaglio di una viaggiatrice a bordo di un treno in arrivo da Milano Centrale e diretto a Napoli. Nello specifico la donna si è accorta della mancanza del proprio trolley durante la sosta del treno al binario 9 nella Stazione FS di Roma Termini.

Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Polfer hanno individuato un soggetto che, senza bagagli con sè, è salito a bordo del treno per poi uscirvi dopo qualche minuto con un grande trolley, simile a quello descritto dalla passeggera. L’uomo, nello scalo di Roma Termini, è stato raggiunto, bloccato e tratto in arresto dal personale della Polizia Giudiziaria, con sé aveva il trolley provento di furto.

Nella mattinata del 3 settembre il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro ha tratto in arresto 1 persona, per il reato di “violenza sessuale”.

Gli agenti della Polizia ferroviaria, su segnalazione della Sala Operativa Compartimentale, sono intervenuti presso la Stazione di Appiano per una ragazza che era stata molestata da un uomo ancora presente sul posto. Giunti immediatamente gli operatori hanno preso contatti con la vittima e con il capotreno che, oltre a dare una descrizione più dettagliata del reo, ha riferito che l’autore del fatto era sceso dal convoglio poco prima, dirigendosi verso l’uscita della stazione ferroviaria. Pertanto gli agenti, unitamente alla vittima, si sono diretti verso l’uscita della stazione dove hanno notato e riconosciuto, senza ombra di dubbio, l’uomo descritto poco prima. L’uomo era già conosciuto agli operatori in quanto nella stessa mattinata era stato accompagnato proprio negli Uffici della Polizia Ferroviaria per aver disturbato i viaggiatori presenti in un treno regionale, dove era stato trovato anche sprovvisto del titolo di viaggio. Negli uffici della Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro, in seguito ad ulteriori controlli, si è appurato che a suo carico sulla banca dati S.D.I. pendeva anche un rintraccio per notifica. La ragazza, visibilmente provata, è stata accompagnata dagli agenti presso gli Uffici della Polfer, ove ha formalizzato la querela nei confronti del molestatore.

Nel pomeriggio del 5 settembre il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, ha tratto in arresto 2 persone, poiché responsabili di furto aggravato in concorso di uno zaino.

In particolare, durante il consueto servizio svolto in abiti civili all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini e nelle zone limitrofe, gli agenti hanno notato i due soggetti aggirarsi in maniera sospetta all’interno dell’Ala Mazzoniana. Gli uomini, dopo aver osservato più volte i viaggiatori con bagagli al seguito, si sono diretti nell’area binari per poi dividersi; mentre il primo uomo è rimasto sul binario, il suo complice è salito sul treno per poi riscendere. I due uomini si sono portati, quindi, all’interno dell’Ala Mazzoniana e hanno avvicinato un turista con numerosi bagagli e con una scusa, dopo averlo distratto, hanno perpetrato il furto per poi dividersi e fuggire. I due sono stati immediatamente raggiunti e bloccati dagli agenti e arrestati.

La parte lesa quindi è rientrata in possesso dello zaino, contenente denaro, documenti, cellulare ed altro materiale tecnologico per un valore complessivo di € 1.000,00.

Nella notte tra il 6 e il 7 settembre il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Ostiense ha denunciato in stato di libertà 1 persona, resasi responsabile del “reato di deturpamento e imbrattamento aggravato”, commesso su un mezzo di trasporto pubblico. Gli agenti, su disposizione della locale Sala Operativa Compartimentale, si sono portati nella platea lavaggio dell’impianto ferroviario di Roma Ostiense, in quanto personale appartenente alla società “FS Security” ha riferito la presenza di alcune persone intente ad imbrattare con vernice spray un treno in sosta.

Nei fatti i giovani, due ragazzi ed una ragazza, dopo aver scavalcato la recinzione nell’area ferroviaria riservata al posizionamento dei treni in sosta, si sono avvicinati ad una carrozza e hanno iniziato ad imbrattare la fiancata con delle bombolette di vernice spray. Alla vista degli agenti, in lontananza, i due ragazzi si sono dati precipitosamente alla fuga facendo perdere le loro tracce, mentre la ragazza è stata compiutamente identificata. Determinante la sinergia con gli operatori di FS Security. Tutto il materiale è stato sequestrato e per la ragazza è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria.