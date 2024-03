Illegalità e degrado a Termini, arrestate 3 persone e denunciate altre undici • Terzo Binario News

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’intensa attività nell’area della stazione ferroviaria di Termini e lungo le vie adiacenti, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di degrado e illegalità. Impiegati i Carabinieri del Gruppo di Roma con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma, quelli del Gruppo Tutela Salute di Roma e quelli del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria.

Ad esito dei controlli sono state identificate 238 persone – 3 delle quali arrestate e 11 denunciate – e sono state eseguite verifiche su 99 veicoli e presso decine di attività commerciali.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno rintracciato e arrestato un 39enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per reiterate violazioni della misura del divieto di dimora nel comune di Roma, a cui era sottoposto.

I Carabinieri hanno poi denunciato un cittadino egiziano trovato in possesso di 10 dosi di hashish, un cittadino nigeriano trovato in possesso di uno smartphone rubato e un cittadino italiano per tentata truffa, per aver ha simulato, mentre attraversava a piedi la carreggiata, di essere stato colpito dallo specchietto di una autovettura in transito, condotta da una donna alla quale ha richiesto denaro fingendo di essere rimasto ferito.

I Carabinieri hanno poi sanzionato il titolare di un bar in via Ricasoli e il gestore di una pizzeria – tavola calda in via Gioberti, per un importo di 2000 euro. per mancati adempimenti procedure autocontrollo “HACCP”.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, invece, hanno arrestato un 55enne romeno che, a seguito di controllo all’interno della stazione Termini, è risultato autore di reingresso illegale nel territorio nazionale, prima dei previsti 5 anni, essendo già stato destinatario di un decreto di allontanamento dal territorio nazionale notificatogli in data 08 dicembre 2023. In manette è finito anche un 45enne romeno, senza fissa dimora, fermato da un addetto alla sicurezza e affidato ai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini prontamente intervenuti, sorpreso a rubare alcuni profumi da un negozio all’interno della Galleria Forum Termini.

Nel corso dei controlli presso gli ingressi della stazione, gli stessi Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato 3 persone per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e altre 2 per inosservanza del D.a.c.ur. emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Altre due persone sono state denunciate per furto consumato all’interno di un supermercato in via Marsala e una perché trovata in possesso di un coltello in tasca.

Sanzionate, infine, 6 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.