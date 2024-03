Tecnologie sempre più avanzate all'Umberto I di Roma • Terzo Binario News

“Gli operatori sanitari e gli studenti del Policlinico Umberto I avranno a disposizione le tecnologie più avanzate per fornire risposte e diagnosi rapide e precise ai pazienti.

Il Policlinico sarà uno dei pilastri fondamentali della sanità che stiamo disegnando, sempre più al passo con i tempi.

Diciotto nuovi macchinari per un totale di 9 milioni di euro a cui si aggiungono investimenti per l’antincendio, l’antisismica e la digitalizzazione.

Tutto ciò è stato possibile grazie a una attenta e rigorosa gestione delle risorse del PNRR.

Ringrazio il Direttore Generale, Fabrizio d’Alba, e la Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, per il grande lavoro di squadra fatto per migliorare l’assistenza e le cure per i cittadini”.

A dichiararlo è il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca