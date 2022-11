Il Vespa Club Cerveteri alla Festa dell'Olio Nuovo • Terzo Binario News

Esposizione e stand dell’Associazione domenica 4 dicembre in Piazza Aldo Moro

Come tradizione, alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, che quest’anno giunge alla sua XIII edizione tornano le meravigliose Vespe d’epoca del Vespa Club Cerveteri. I gioiellini su due ruote di Cerveteri, saranno presenti domenica 4 dicembre in Piazza Aldo Moro per permettere a cittadini ed appassionati di vederle da vicino e perché no, regalarsi anche una foto ricordo con questi veri e propri capolavori della motoristica.

Il Vespa Club Cerveteri è una Associazione Sportiva Dilettantistica che unisce possessori ed amanti del meraviglioso panorama della Vespa. Un gruppo affiatato di persone amanti della Vespa, del miracolo italiano, del territorio, della buona compagnia, della spensieratezza dello stare insieme con il pretesto delle amate vespette, senza limiti, senza orizzonti ufficialmente parte del circuito dei Vespa Club Italia.

“Tra Festa dell’Olio Nuovo e Vespa Club esiste un rapporto oramai estremamente solido – ha dichiarato Riccardo Ferri, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Sviluppo delle Risorse Agricole del Comune di Cerveteri – ogni anno, in occasione di questa manifestazione diventata ormai una tradizione della nostra città, colorano la mattinata con le loro vespette, veri e propri gioielli del patrimonio motoristico made in Italy. Li ringrazio davvero di cuore per aver accolto anche quest’anno l’invito a partecipare alla manifestazione, certo che anche in questa edizione rappresenteranno una importante attrattiva per la nostra città e che richiameranno un gran numero di famiglie e appassionati non solo da Cerveteri ma anche dai Comuni limitrofi”.