Il Trio Mantovani e Martina Joy vincono la 20esima edizione del Funny Festival di Campagnano • Terzo Binario News

Nella suggestiva cornice di Piazza Regina Elena a Campagnano, ai piedi dell’imponente Porta Maggiore, è andata in scena, domenica 9 luglio, la finalissima del Funny Festival.

Una competizione serrata tra talenti locali di altissimo livello che hanno dato vita ad una sfida a colpi di note che ha entusiasmato il folto pubblico presente, il quale non ha risparmiato applausi, sonori apprezzamenti ma anche critiche spontanee nei confronti dei voti espressi dagli undici componenti delle due giurie, 6 tecnici e 5 di qualità, non sempre condivisi.

Sul palco diciannove artisti, suddivisi in due categorie, già selezionati nelle prime due serate si sono esibiti accompagnati del gruppo “Dove e Quando, composto da Anselmo Anselmi- Cubase 5 music composer e voce, Enrico Scatolini- tastiere e voce, Francesco Giacometti al basso, Mirko Turchetta alla chitarra acustica e elettrica e Leonardo Gentili alla batteria. A presentare la serata, Carlo Ottavianelli supportato dalla coconduttrice Chiara Trivelloni.

Il festival, arrivato con successo crescente da un anno all’ altro alla ventesima edizione, è stato realizzato in collaborazione con il Comune, il Consiglio regionale del Lazio, la Pro-loco e numerose aziende che da anni supportano il progetto, nato con lo spirito di valorizzazione e promozione di talenti locali e per questo, da sempre, realizzato in forma completamente gratuita.

Come ha dichiarato il direttore artistico Ottavianelli: “Siamo l’unico festival dove il cantante non spende un centesimo. Non c’è quota di iscrizione e a settembre, durante un pranzo da noi offerto alla Sala Bolero, vengono consegnati gratuitamente foto e video della manifestazione.

Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo seminato e raccolto in questi vent’anni di festival, facendo divertire il pubblico e dando una possibilità ai giovani e non, di mettersi in evidenza cantando live con una band e un service professionale.”

Alla fine ad aggiudicarsi la ventesima edizione del Funny Festival sono stati il Trio Mantovani, composto dal papà Franco e le due figlie Claudia e Veronica, per la categoria Over, e Martina Joy per la categoria Under.

Gli artisti sono stati premiati sul palco dal sindaco Alessio Nisi.