Il Tolfa spiega la separazione da Fabio Marconi: "È stato una bandiera" • Terzo Binario News

“Come Asd Tolfa Calcio prendiamo atto del grande amore per il Tolfa Calcio da parte di Fabio che in questi lunghi 12 anni in cui ha portato addosso la casacca biancorossa lo ha fatto con spirito di sacrificio, scrivendo insieme a compagni di squadra e dirigenti pagine memorabili, culminate con la vittoria del campionato di Promozione e la partecipazione ad alcuni di Eccellenza che per un piccolo paese come il nostro sono stati una vetrina pubblicitaria considerevole in tutto il Lazio.

Nessuno può negare la passione e il grande impegno che Fabio ha profuso verso la nostra squadra, la società e per la città di Tolfa in particolare, visto che ha iniziato nel 2012 con tanti altri “ragazzini” di 19-20 anni che inserimmo nella rosa per rifondare un parco giocatori che appena 2 anni dopo vinse uno straordinario campionato con numeri da record.

Però, con il trascorrere del tempo, causa anche l’infortunio dello scorso anno, si sono susseguite scelte tecniche, nonché societarie, che mirano verso un ringiovanimento e rinnovamento, e che purtroppo tendono ad incidere essenzialmente su alcuni ruoli in campo da sempre “riservati” ai giovani “under”,

che nella stagione a venire dovranno essere riservati ai nati dopo il 01.01.2003.

Essendo un uomo di calcio, Fabio può comprendere come certe decisioni ci siano sempre state in tutte le società che militano in queste categorie, e ahimè, sempre ci saranno.

La Asd Tolfa Calcio, proprio per il rispetto della figura di Fabio e del papà Luigi nostro dirigente accompagnatore, si era premurata di offrirgli la guida della juniores regionale, che sarebbe stata un bel “battesimo” per chi come lui, in possesso del cartellino federale, voglia intraprendere la carriera di allenatore.

Purtroppo per noi (ma pensiamo anche per lui), Fabio non ha accettato, e per questo non riteniamo ci sia stato alcun “benservito” da parte della società.

Le strade a volte possono dividersi per poi unirsi di nuovo in seguito… salutiamo Fabio con la solita stima ed affetto”.

Dirigenti, Soci e tifosi del Tolfa Calcio